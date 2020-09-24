Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı geldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 9. toplantısını gerçekleştirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ 2 PUAN ARTIRDI

Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin aksine 2 puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltti. Ekonomistler faizde değişiklik beklemiyordu.

Merkez Bankası haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti. Sonraki toplantılarda ise değişiklik yapılmamıştı.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dövizde ciddi bir biçimde düşüş yaşanmaya başladı.

Dolar 7,70 seviyesinden 7,55'e düştü.