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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Bölgeye taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
- 17.08.2022 - 10:35
- Güncelleme : 17.08.2022 - 10:45
Barış Pınarı bölgesinde görevli Mehmetçik, hain teröristlere göz açtırmıyor.
Bölgeye yönelik düzenlenen taciz ateşleri, saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) başarılı bir operasyon haberi daha geldi.
4 terörist öldürüldü
Operasyon kapsamında taciz ateşi açan teröristlere karşılık veren güvenlik güçleri, 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
"Misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz"
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."