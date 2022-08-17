Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Bölgeye taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde görevli Mehmetçik, hain teröristlere göz açtırmıyor.

Bölgeye yönelik düzenlenen taciz ateşleri, saldırı girişimleri cezasız kalmıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) başarılı bir operasyon haberi daha geldi.

4 terörist öldürüldü

Operasyon kapsamında taciz ateşi açan teröristlere karşılık veren güvenlik güçleri, 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

"Misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."