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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Kabinenin bugünkü görüşmesinde ana gündem ekonomi. Masaya döviz kurunda yaşanan hareketlenmelerin piyasaya yansıması yatırılacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.12.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 17:52
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

    Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı, saat 16.50'de başladı.

    Kabinenin öncelikli gündemi ekonomi.

    BAKAN NUREDDİN NEBATİ'DEN SUNUM

    Toplantıda Merkez Bankası'nın dövize müdahaleleri değerlendirilerek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir sunum yapacak.

    Ayrıca son zamanlarda gündeme gelen fahiş fiyat artışları ele alınacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı VİDEO

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #1

    MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI GÖRÜŞÜLECEK

    Kabinenin ikinci önemli gündemi ise memur ve emeklilerin merakla beklediği zam meselesi.

    2022 yılına girilirken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #2

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #3

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