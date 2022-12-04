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    Meteorolojiden kar uyarısı

    Kar yağışı için ülkenin doğusu işaret edilirken, bu iller Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van olarak bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 09:04
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    Meteorolojiden kar uyarısı

    Türkiye genelinde kış esintileri yaşanıyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da içerisinde bulunduğu bazı illerin yağmurlu olacağını, ülke doğusundaki illerin ise kar yağışlı olacağını ifade etti.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

    Kar beklenen iller

    Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Meteorolojiden kar uyarısı #1


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