8 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

8 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 8 Eylül Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,28 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,28 seviyesini gördü.

Hafta başından beri düşüsünü sürdüren dolar ve euro kuru, dün günü yine düşüş ile kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

8 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar, 8 Eylül 2021 sabahında 8,35 lira bandının hemen altında yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3426 lira, satış fiyatı 8,3498 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,8779 lira alış fiyatı, 9,8921 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.