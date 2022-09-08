8 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

8 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "8 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

6 Eylül'de motorine uygulanan 69 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi.

Motorin fiyatlarına 7 Eylül itibarıyla 77 kuruş daha zam yapıldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 8 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 14 kuruş indirim geldi.

Akaryakıt fiyatları İstanbul

Fiyat değişikliği, gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

Motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.82 TL

LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

Motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.79 TL

LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL