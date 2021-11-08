8 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

8 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 8 Kasım Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma günü 9,70 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma günü 9,70 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

8 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 9,67 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 9,6800 ve en yüksek 9,7475 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 9,7000'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 9,6720'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,39 değer kaybederek 11,1770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,29 düşüşle 13,0380'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 94,3 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1560'tan alıcı buluyor.

Analistler, cuma günü ABD'nin istihdam raporunda beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmaların öneminin arttığını kaydederek, Powell'ın sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Yurt içinde ve dışında bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.