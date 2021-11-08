8 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 27 bin 824 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 824

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıkarken, 187 kişi ise hayatını kaybetti.

"VİRÜSÜN ARTAN DOLAŞIM HIZINA KARŞI TEDBİR ŞART"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 117 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 663 bin 530, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 270 bin 114, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 423 bin 235 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 117 milyon 562 bin 317.