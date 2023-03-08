8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Dünya kadınları bugünün özel olması için neler yaptı tek tek anlattık Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kabul edilmiştir. Her sene tüm dünyada kutlanan Kadınlar Günü'nün merak edilen hikayesinin anlatıldığı o video...

Bugün Dünya Kadınlar Günü... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye'de ise 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılmadı. Geniş kitlelerle kutlanıyor 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya devam ediliyor. Kadınların çiceklerle karşılandığı o tarihin arkasında karanlık bir geçmiş yatıyor. 120 kadın işçi can verdi ABD’nin New York kentinde 1857 yılında yaşanan grevin ardından 120 kadın işçi feci şekilde can vermişti. Olayın sonrasındaki ilk yıllarda Kadınlar Günü için belirli bir tarih yoktu ve İlkbaharda kutlanıyordu. Ancak daha sonra tarihin belirlenmesiyle her yıl 8 Mart’ta kutlanmaya başladı. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yaşananlar... YouTube'da izlemek için tıklayın