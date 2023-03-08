8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde KADES uygulaması tanıtıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Eminönü'nde kurulan stantta, önce Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi, ardından KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması kuruldu.

Uluslararası Ödüllü uygulamanın, şiddet durumunda KADES uygulamasını kullananların ihbarına, olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi sürede müdahale ettiği belirtildi.

Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans notunun paylaşıldığı uygulama, önemli ölçüde kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini engelledi.

Bu kapsamda uygulamayı bilmeyenler için kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahaya indi.

KADES tanıtıldı

İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Eminönü'ndeki kadınların günün kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ardından meydanda açılan stantta kadınlara 'KADES' uygulamasını tanıttı.

Kadına karşı şiddete olan farkındalığın artırılması, kadınların KADES uygulamasını korkmadan çekinmeden kullanmalarının sağlanması amacıyla kurulan stantta kadınlara broşürler dağıtılarak karanfil verildi.

Uygulama indirildi

KADES uygulaması kadınların cep telefonuna indirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlara, internet tarayıcısı üzerinden “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” indirilerek T.C. kimlik numaraları girildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen aktivasyon kodu ile uygulama aktif hale getirildi.

Şiddet mağduru kadınlar, bu uygulama sayesinde acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilecek.

"İnşallah gerek duymayız"

Polislerden broşür alan Necla Aydın, "Bir bakıp, düşüneceğim. İnşallah gerek duymayız. Kadın olmak, çocuk olmak gerçekten zor. Okuyup incelerim. Gerekli duyarsam indiririm." dedi.

KADES uygulamasını telefonuna indiren bir kadın ise, “İnşallah ihtiyacımız olmaz. Olduğu takdirde çekinmeden kullanırız." ifadelerini kullandı.