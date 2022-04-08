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    8 Nisan Cuma güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 8 Nisan Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:02
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    8 Nisan Cuma güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Bugün gram altın 913 liradan işlem görürken çeyrek ise 1463 lira oldu. Peki 8 Nisan 2022 Cuma altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    8 Nisan altın fiyatları

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 915,06

    SATIŞ:915,22

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.929,74

    SATIŞ: 1.930,10

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.856,36

    SATIŞ: 5.967,25

    YARIM ALTIN

    ALIŞ:2.919,03

    SATIŞ: 2.992,78

    ZİYNET ALTIN

    ALIŞ: 5.856,36

    SATIŞ: 5.967,25

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.042,37

    SATIŞ. 6.192,94

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 501,57

    SATIŞ. 601,76

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 829,29

    SATIŞ: 856,70


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