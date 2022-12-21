AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona yönelik mesajlar verdi. Erdoğan, enflasyonu düşürmenin önünde engel kalmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan hayat pahalılığı ve enflasyona değindi.

Hayat pahalılığını tespit ettiklerini söyleyen Erdoğan, alınacak tedbirlerle vatandaşları geçim sıkıntısından kurtaracaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon tepetaklak aşağı inecek

Enflasyon mesajı verdi

Enflasyonu düşürecek olanların da kendileri olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, "Yüksek enflasyonun ve hayat pahalığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların, fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle erimesine rıza gösteremeyiz." dedi.

"Enflasyon tepetaklak aşağı inecek"

Enflasyon konusunda kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. 2023 yılını diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Geçmişte ertelemek zorunda kaldığımız hayallerle aramıza bu defa kimseyi sokmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Büyük başarıları milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız"

"Değerli kardeşlerim, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunmakta kararlıyız.

Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasın Türkiye’yi küresel düzeyde güç ve iddia sahibi bir ülke haline getirmek olduğuna yürekten inanıyoruz.





"Üretim ve istihdam yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz"

Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz ısrarla Türkiye’nin üretim ve istihdam yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararın ne kadar doğru olduğu her geçen gün anlaşılıyor.





"Asgari ücreti yarın açıklayacağız"

Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz.





"KOBİ’lerimizi, çiftçilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz"

Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda önemli mesafe kat ettiğimiz 2022’nin bu yönünü güçlendirmek için sürekli yeni paketler devreye alıyoruz. Son olarak Hazine’nin 200 milyar liralık kefaletiyle işletmelerimiz için 250 milyar liralık yeni bir finansman paketinin müjdesini önceki gün kamuoyuyla paylaşmıştık. Kamu bankalarımızla bu gelişmeyi fiiliyata geçirerek kendi öncelikli sorumluluk alanları çerçevesinde esnaflarımızı, sanatkarlarımızı, KOBİ’lerimizi, çiftçilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz.





"Bu yılı yüzde 4-5 gibi bir büyüme ile kapatacağız"

Türkiye yıl sonu itibarıyla ben inanıyorum ki yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle bu yılı kapatacak.

Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız."