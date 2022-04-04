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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Kahraman Türk askeri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde taciz ateşi açan 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 10:11
- Güncelleme : 04.04.2022 - 10:24
Vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman Türk askeri, hain teröristleri yok etme davasından dönmeyecek.
Teröristlere göz açtırmayan askerler, kararlı davalarında başarı kazanmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir başarılı operasyonu daha sosyal medya hesabından duyurdu.
TACİZ ATEŞİ AÇAN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi."