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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde taciz ateşi açan 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:24
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman Türk askeri, hain teröristleri yok etme davasından dönmeyecek.

    Teröristlere göz açtırmayan askerler, kararlı davalarında başarı kazanmaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir başarılı operasyonu daha sosyal medya hesabından duyurdu.

    TACİZ ATEŞİ AÇAN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi."

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1


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