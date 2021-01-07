- Haberler
- Gündem Haberleri
- Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 5 terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 07.01.2021 - 14:32
- Güncelleme : 07.01.2021 - 15:13
Kahraman Türk askeri, Barış Pınarı bölgesindeki operasyonları ile teröristlere göz açtırmıyor.
Kararlı mücadelelerine devam eden Mehmetçik, bölgedeki bir saldırı girişimini daha engelledi.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
"SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." denildi.