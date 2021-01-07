Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 5 terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askeri, Barış Pınarı bölgesindeki operasyonları ile teröristlere göz açtırmıyor.

Kararlı mücadelelerine devam eden Mehmetçik, bölgedeki bir saldırı girişimini daha engelledi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

"SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." denildi.