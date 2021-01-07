Euro
8.979
-0.33%
Dolar
7.3115
0.08%
Altın
450.68
-0.03%
Borsa
1.513
0.52%
Bitcoin
280.599
9.83%
EXEN Coin
10.86
-2.51%
15ºC
İstanbul
Puslu güneşli 15 C

    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 5 terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.01.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 15:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, Barış Pınarı bölgesindeki operasyonları ile teröristlere göz açtırmıyor.

    Kararlı mücadelelerine devam eden Mehmetçik, bölgedeki bir saldırı girişimini daha engelledi.

    5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

    "SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir