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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 24.09.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 10:26
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Her geçen gün başarılı bir haberin geldiği askerler bu kez de Pençe Kilit bölgesinde teröristlerin işini bitirdi.

    "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı haberi, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" şeklinde duyurdu.

    7 terörist öldürüldü

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

    Pençe Kilit Operasyonu nda 7 terörist öldürüldü #1


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