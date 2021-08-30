Euro
9.8576
0.02%
Dolar
8.3484
0.06%
Altın
487.14
-0.1%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
402.068
-0.83%
EXEN Coin
25.99
-0.99%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    30 Ağustos'un unutulmaz fotoğrafları

    30 Ağustos'un unutulmaz fotoğrafları

    99 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

    Sizleri o güne götürecek arşivdeki fotoğraflar...

    GALERİYE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir