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30 Ağustos'un unutulmaz fotoğrafları
99 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 08:52
- Güncelleme : 30.08.2021 - 09:08
Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.
Sizleri o güne götürecek arşivdeki fotoğraflar...