Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere genel başkan yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca yaptığı katkılar için şahsım, arkadaşlarım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Balıkesir milletvekilimiz Belgin Uygur'u görevlendirdim. Belgin Hanım'a da yeni sorumluluğunda başarılar diliyorum.

Alman ırkçıları tarafından kundaklanan evde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda torunlarını kaybeden Mevlüde Genç ablamız Avrupa'daki ırkçılıkla mücadelemizin sembollerimizden oldu. Kendisi vefat etti. Bugün de Amasya'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yarın 3 Kasım 2022 seçimlerinin 20. yıl dönümü. Aziz milletimizin takdiriyle 3 Kasım 2002'de başlayan hizmet yolculuğumuzda, 20 yıldır hizmet ediyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen milletimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin büyümesi gelişmesi güçlenmesi için partimiz çatısı altında farklı kademeler altında görev yapmış tüm dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum.

81 vilayetimizin her ilçesinde, her mahallesinde ve köyünde eserlerimiz var. 85 milyon ferdimizin hayatının tamamına dokunan hizmetlerimiz var.

Sadece sınırlarımız içinde değil Orta Asya'dan Latin Amerika'ya dünyanın dört bir yanında iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik. Bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin kat be katını yaptık.

Biz eğitim, sağlık, adalet, emniyet... Bütün bu alanları güçlendirdik. Yollar, konutlar, havalimanları inşa ettik. Fakir, garip gurebaya biz sahip çıktık.

Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtardık. Nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Hak ve özgürlüklerle Türkiye'yi dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına getirdik.

Ülkemize 20 yılda kazandırdığımızı teker teker saymaya kalksak günler haftalar yetmez.

Bu süreçte pek çok hainliğe maruz kaldık. Aramıza nifak sokmak için ellerindeki her şeyi denediler.

17-25 Aralık girişiminde yargı ve emniyet birimlerimizi kullanarak, 15 Temmuz gecesi doğrudan demokrasimize kast ederek, her yol ve yöntemi kullanarak bizi yolumuzdan çevirmeye kalktılar.

Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Baskılara tehditlere saldırılara boyun eğmedik. Rabbimizin yardımı, sizlerin gayretleri ve milletimizin desteğiyle bu badirelerin üstesinden geldik.

İlk günkü aşk ve heyecanla Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyoruz.

Milletimizden gördüğümüz sevgi seli bize daha çok çalışmak için heyecan veriyor. Geçtiğimiz hafta sonu da Türkiye Yüzyılı programını tanıtarak geleceğimizin vizyonunu paylaştık.

Bu amaçla 81 ilimizde ve ilçelerinde milletimizin her bir ferdinin Türkiye'nin Yüzyılı ile ilgili düşüncelerini paylaşabileceği bir seferberlik başlatıyoruz.

Bugüne kadar her işimizi nasıl milletimizle istişare içinde yürütmüşsek Türkiye Yüzyılı'nda da aynı yolu izleyeceğiz.

Bu vizyonumuzun ilk somut eseri olarak gördüğüm Togg'u 29 Ekim'de bantta indirdik. Şubat ayında satışı, mart ayı sonunda teslimi başlayacak olan Togg, ülkemizi dünyada başarı ile temsil edecektir. Kirli propagandalara aldırmadan, bizlere milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşatan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Cumartesi günü inşallah Gaziantep'e gidiyoruz. Orada da yapımı tamamlanan eserleri hizmete açıyoruz. Aydınlık yarınlarımız için koşturmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz.

Her biri utanmadan 10 bin kilometreye sırayla hamburger turları düzenliyor. İngiltere ardından da Almanya'ya gidecek. Ülkenin gerçeklerinden kopuk oldukları, ülkemizin nereye geldiğini bilmeyecek seviyedeler.

Başörtüsü konusunu, kabuk bağlamış yaraları deşmek pahasına bir gece yarısı gündeme taşıdılar. Bunu da içerisinde türlü sapkınları meşrulaştıran belirsiz bir yasa teklifi ile yaptılar. Biz de CHP'nin bu oyununa ailenin korunmasını esas alan anayasa değişikliği teklifimizle karşılık verdik.

Bu ara başörtülü kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Bugüne kadar neden çıkmadılar? Çünkü onların ruhunda bu yok. Üniversitelerimizin kapısında kızlarımızın başörtüsünü açtıran siz değil miydiniz? Polis kardeşlerimizi acımasız bir şekilde kullandılar.

Kızlarımızın başörtülerini çekip alarak onlara zulmettiler. Biz bunları unutmayız Bay Kemal. Sıkıysa, önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız meclisteki başörtülü kızlarımızı atmanın derdindeydi.

Biz şuna inanmıştık; 'Hak verilmez alınır' diyorduk. Bu hakkı sonunda aldık. Bu millet bize bu görevi verdi. Göreve geldikten sonra da yavaş yavaş hanım kardeşlerimizin bu hakkını kendilerine iade ettik. Arkadaşlarımız, Anayasa teklifimizi cumhur ittifakı ortağımız MHP ile ve mecliste grubu bulunan diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyor.

Bu görüşmelerden sonra bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip meclise sunacağız. Bay Kemal sana sesliyorum; başörtüsünü bir metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil miydin? Sen bunları unutturmaya çalışıyorsun ama televizyon arşivleri bunu unutturmuyor.

Bunlara biz hem hukuk dersi, hem de ahlak dersi vereceğiz. Kurulacak aile kurumunun dersini vereceğiz. 2008'deki düzenlemenin iptali için koşa koşa AYM'ye giden Bay Kemal'in kirli geçmişiyle yüzleşmesi lazım. Anayasa değişikliğini çok geniş bir mutabakatla hayata geçirilmesini umut ediyoruz.

Halk oylaması dahil diğer adımları da atmaya biz AK Parti olarak hazırız. Biz şu ana kadar milletimizin hakemliğinden korkmadık. Mecliste çoğunluk oluşmazsa söz milletimizin olacak. Esasen bunların her işleri gibi helalleşme çağrıları da göz boyamadan ibarettir.

Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik; kendisini tebrik ediyorum. Orada yapılan linç girişimi, helalleşme maskesi altındaki CHP’nin asıl yüzünü ortaya sermiştir. Açılışın yapıyorum dediği o tesisler benim belediye başkanlığım döneminde yapılmış tesislerdir.

Aynı şekilde Yalova'da yargıya yapılan saygısızlık bunların karakterini ortaya seren bir diğer örnektir. Sen nasıl milletvekilisin? Yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur? Anayasada bunlarla ilgili yasal düzenlemeler belli.

Takipçisi olacağız. Bunların hesabı sorulacak. Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusundan gerekenler yapılmazsa, güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacaktır.

Önceki gün bizi ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcıları ile ilgili aynı cümlede kullanmasının hesabını hukuk önünde soracağız. Canlarını dişlerine takarak her bir insanımızın hayat ve geleceğinden emin olması için çalışan kolluk ve güvenlik güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur.

Geçtiğimiz 5 yılda çökertilen uyuşturucu şebekesi sayısı bini geçmiştir. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı bu yıl yüzde 25 daha azalma eğilimi göstermiştir.

Cari açığımızı uyuşturucu satışıyla kapatıyormuşuz. Bre vicdansıza bak ya.. Bu ne akıl ya... Yahu sen kendinde misin? Uyuşturucu satıcılarının yanı sıra bağımlıları konusunda da önemli mesafe katettik."

AYRINTILAR GELİYOR...