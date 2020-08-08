Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 222 bin 656 oldu. Virüs 16 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

16 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 829 oldu.

"İYİ SONUÇ SIKI TEDBİRE BAĞLI"

Bakan Koca paylaşımını, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." notuyla yaptı.



