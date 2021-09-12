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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 12.09.2021 - 12:52
- Güncelleme : 12.09.2021 - 13:13
Sınırları teröristlerden arındırmaya çalışan kahraman komandolar, PKK/YPG’lilere geçit vermiyor.
Eli kanlı terör örgütünün hedefi bu kez Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesiydi.
Saldırı hazırlığına girişen teröristler, Mehmetçik’in namlusuyla karşılaştı.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
4 terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların sürdüğünü bildirdi.