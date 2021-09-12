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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 12.09.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 13:13
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Sınırları teröristlerden arındırmaya çalışan kahraman komandolar, PKK/YPG’lilere geçit vermiyor.

    Eli kanlı terör örgütünün hedefi bu kez Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesiydi.

    Saldırı hazırlığına girişen teröristler, Mehmetçik’in namlusuyla karşılaştı.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    4 terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, bölgede operasyonların sürdüğünü bildirdi.

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