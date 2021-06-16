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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 16.06.2021 - 10:40
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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    MSB: "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi."

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