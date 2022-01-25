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    25 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıkarken, 174 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.01.2022 - 19:42
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 20:00
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    25 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 76 BİN 341

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıkarken, 174 kişi ise hayatını kaybetti.

    BAKAN KOCA, TEMİZLİĞE VURGU YAPTI

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız."

    25 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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