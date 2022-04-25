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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ramazan Bayramı tatili başta olmak üzere birçok konu görüşmek üzere Beştepe'de toplandı. Masada son ekonomik gelişmeler de var...
- 25.04.2022 - 17:12
- Güncelleme : 25.04.2022 - 17:17
Son olarak 12 Nisan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'de başlayan toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin süresi belirlenecek.
Ekonomi de masada
Toplantının bir diğer gündemi de Türkiye'nin iç ve dış meseleleri olacak.
Kabine üyeleri ekonomiye dair tüm gelişmeleri masaya yatıracak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum da toplantıda konuşulacak konular arasında…
Rusya-Ukrayna savaşı konuşulacak
Kabinede, 2 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının güncel durumu ve etkileri de ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından ise kameraların karşısına geçecek.