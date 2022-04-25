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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ramazan Bayramı tatili başta olmak üzere birçok konu görüşmek üzere Beştepe'de toplandı. Masada son ekonomik gelişmeler de var...