Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ülke güvenliğini bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor.

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerini hedef aldı.

Hain terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan Kahraman Türk askeri, bölgede bulunan 8 teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu

Güzel haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

"8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre, "Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanıldı.