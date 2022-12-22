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    Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 20:05
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    Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

    Görüşmede, tahıl anlaşması, F-16 tedarik süreci ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

    Suriye'de terörle mücadelede kararlılık vurgusu

    Açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu ABD li mevkidaşı Blinken ile görüştü #1

     


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