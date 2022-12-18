Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.777
0.35%
BTXN Coin
6.99
-5.41%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

    Hanuka Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyorum" dedi.
    • 18.12.2022 - 14:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti.

    "Kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum"

    Güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşanan Musevi vatandaşların, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.

    Bu duygularla, Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyor, kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Hanuka Bayramı mesajı #1


    Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası
    Diğer spor haberleri

    Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Ergin Ataman: Ben çok kötü bir koçum
    Basketbol

    Ergin Ataman: Ben çok kötü bir koçum

    Görüş Bildir