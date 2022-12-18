Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Hanuka Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti.

"Kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum"

Güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşanan Musevi vatandaşların, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.

Bu duygularla, Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyor, kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum."