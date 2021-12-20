Kabine toplantısında gündem ekonomi

Bugün yapılacak kabine toplantısında son dönemde yaşanan kur yükselişi ve ekonomideki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine üyelerini toplayacak.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının gündemi yoğun olsa da ilk sırada ekonomi var.

Hükümetin düşük faiz yüksek istihdam odaklı modeline geçişten sonra yaşananlar Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Yeni dönemle birlikte gelen döviz kurundaki artış iç piyasaya zam olarak yansımıştı.

Piyasaya yansıyan zamlar masaya yatırılacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI DA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz hafta asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zammın ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacakk zamlara çevirmişti.

2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Asgari ücret zammının ardından beklentilerin artmasının yanında, emeklilere seyyalen yapılacak enflasyon üzeri zam miktarı da değerlendirmeler arasında.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek konular arasında.

Dünyayı etkisi altına alan omicron varyantında son durum ve aşı çalışmaları konuşulacak.

DIŞ POLİTİKA, AFRİKA-TÜRKİYE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.



