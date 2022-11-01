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- Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı
Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 4 kişiden birinin DEAŞ, 2'sinin de PKK/YPG-PYD mensubu terörist olduğunu duyurdu.
- 01.11.2022 - 12:08
- Güncelleme : 01.11.2022 - 12:19
MSB: "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ ve 2'sinin de PKK/YPG-PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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