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Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı

Hudut Kartalları sınırda 4 teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 4 kişiden birinin DEAŞ, 2'sinin de PKK/YPG-PYD mensubu terörist olduğunu duyurdu.