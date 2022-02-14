Altın piyasasında son durum

Altın fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası savaş paniğiyle yükselişini sürdürüyor.

Altın fiyatları yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı.

Piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı potansiyelini fiyatlamaya başlamasıyla birlikte ons başına 1800 dolar seviyesinde sıkıştı.

Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikle yönünü yukarı çeviren altın gram üzerinden geçtiğimiz haftayı 800 liradan kapatırken, yeni haftada 810 lira üzerinden işlem görüyor.



Muhtemel savaş tehdidi nedeniyle yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında olurken piyasada son durum şöyle;

ALTINDA SON DURUM

Altın/ONS: Bin 857 dolar

Cumhuriyet altını: 5 bin 418 TL

Gram altın: 811 TL

Yarım altın: 2 bin 938 TL

"SAVAŞ DURUMUNDA GRAM 1450'Yİ GÖRÜR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de şu anki altının döviz kurlarındaki seyrin Rusya-Ukrayna krizinin etkisi altında olduğunu belirterek; olası bir savaşta altının gram cinsinde bin 450 lirayı yakalayacağını belirtti.

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ALTIN DÜZENLEMESİ VE PİYASALARDA SAVAŞ PANİĞİ