Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alan ve dağıtılmasına aracılık eden 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiğini belirtti.

16 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.