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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.