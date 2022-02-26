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- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.
- Haber Merkezi
- 26.02.2022 - 10:25
- Güncelleme : 26.02.2022 - 10:36
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.