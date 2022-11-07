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    Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 16:23
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    Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı; "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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