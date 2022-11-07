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- Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 07.11.2022 - 16:23
Milli Savunma Bakanlığı; "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."