Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası'nı dövize geçirmesine gerek kalmayacak" dedi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ile beraber fiyat artışlarının yaşanması sonucu hükümet, vatandaşları rahatlatacak yeni ekonomi adımlarını hayata geçiriyor.

Ekonomi konu başlığıyla toplanan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"KUR DAHA YÜKSEK DİYE TÜRK LİRASI'NI DÖVİZE GEÇİRMEYE GEREK KALMAYACAK"

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası'nı dövize geçirmesine gerek kalmayacak. Yeni finansal alternatif sunuyoruz.

"FARK DOĞRUDAN VATANDAŞA ÖDENECEK"

Kur getirisi mevduat getisinin altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek. Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için stopajı sıfıra indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL'yi dövize geçirmeye gerek kalmayacak VİDEO

"İHRACATÇILARA İLERİ VADELİ KUR RAKAMI VERİLECEK"

Çok sayıda paket hayata geçiyor. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Stokçuluk konusunda bakanlıklarımız harekete geçti."

"TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok geniş bir katılımla Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Daha önce yaptığımız iki zirvenin ardından Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemize davet ettik. Hamd olsun öncekiler gibi başarılı ve verimli bir zirve oldu. Arkadaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirme fırsatımız oldu. Liderlerle baş başa görüşmeler yaptık. Kıtanın, önümüzdeki 5 yılda güvenlik, sağlık ve tarım kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık.

Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardık. Önce hedefimiz, ticareti 50 milyar, ardından 75 milyar dolara çıkarmaktır. Biz Afrika'yı bri sorun oalrak görmüyoruz. Bilakis, 21. yüzyıla damga vuracak bir güç olarak görüyoruz. Tarihinde sömürgecilik gibi bir ayıbı olmayan ülke olarak, kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri geçtiğimiz cuma günü tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Oldukça uzun ve zorlu geçen bir süreç oldu. Bu yılki görüşmeler toplam 385 saati aşkın sürmüştür. Bütçöemiz 67 stratejik programla, Türkiye'yi ihracat, yatırım yoluyla büyütmeye katkı sağlayacak. Yeşil Kalkınma Devrimi'na uygun adımları da içeren bütçemiz yenililkçi yönleriyle ön plana çıkmaktadır."