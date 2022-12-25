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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği özel bir hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek yakınları ile sohbet etti.