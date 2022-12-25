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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği özel bir hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek yakınları ile sohbet etti.
- 25.12.2022 - 17:58
Dün Erzurum'da katıldığı toplu açılış töreninde Karadeniz gazını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir özel hastaneye gitti.
Hastaları ziyaret etti
Eşi Emine Erdoğan ile birlikte hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta yakınlarıyla da sohbet etti.
AA'nın aktardığı bilgilere göre, ziyaretini tamamlayan Erdoğan, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.