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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği özel bir hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek yakınları ile sohbet etti.
    • 25.12.2022 - 17:58
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

    Dün Erzurum'da katıldığı toplu açılış töreninde Karadeniz gazını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir özel hastaneye gitti.

    Hastaları ziyaret etti

    Eşi Emine Erdoğan ile birlikte hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta yakınlarıyla da sohbet etti.

    AA'nın aktardığı bilgilere göre, ziyaretini tamamlayan Erdoğan, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan hasta ziyareti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan hasta ziyareti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan hasta ziyareti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan hasta ziyareti #4


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