Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Avrupa Yakası için kuvvetli yağış beklentisi olduğunu belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun dört bir yanında kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İstanbul için yapılan uyarılarda, yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği ifade edildi. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ RİSKİ BULUNAN BÖLGELER

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı 7.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor 11.

İzmir: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 13.

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 14.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16.

Trabzon: Parçalı bulutlu 15.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı 3.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10.