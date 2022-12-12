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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

    Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalar ele alınacak. Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar görüşülecek.
    • 12.12.2022 - 07:07
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

    Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler Kabine Toplantısı'nda olacak.

    Ana gündem ekonomi

    Kabine Toplantısı'nda ana gündemde ise ekonomi yer alacak. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri de görüşecek.

    Asgari ücret

    Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

    EYT

    Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işlemeye devam ediyor.

    Merak edilen konular arasında, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği yer alıyor.

    Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

    Terörle mücadele ve askeri operasyonlar

    Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı olacak.

    Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak #1


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