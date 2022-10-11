Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri, operasyon bölgelerinde PKK ve YPG'li teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahraman Mehmetçik'in başarılı bir operasyonunu daha duyurdu.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

"Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."