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    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 11.10.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:18
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçleri, operasyon bölgelerinde PKK ve YPG'li teröristlere göz açtırmıyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahraman Mehmetçik'in başarılı bir operasyonunu daha duyurdu.

    4 terörist etkisiz hale getirildi

    Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    "Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz"

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1


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