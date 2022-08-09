Petrol
95.74
-0.94%
Euro
18.3976
0.54%
Dolar
17.964
0.08%
Altın
1.034
0.33%
Borsa
28
0.00%
Bitcoin
427.554
-1.31%
BTXN Coin
7.55
-1.04%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    9 Ağustos Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 9 Ağustos Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 09.08.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    9 Ağustos Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 9 Ağustos Salı 2022 piyasalardaki son durum..

    9 Ağustos dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 17,9640 liradan, euro ise 18,3250 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9620 liradan alınan dolar 17,9640 liradan, 18,3230 liradan alınan euro ise 18,3250 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,97 liradan, euro ise 18,38 liradan satılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Pendik'teki kayıp adamın, 5 yıl ardından cesedi gömülü bulundu
    3. Sayfa

    Pendik'teki kayıp adamın, 5 yıl ardından cesedi gömülü bulundu

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Berdan Mardini, sözleriyle yine Demet Akalın'ı kızdıracak
    Magazin

    Berdan Mardini, sözleriyle yine Demet Akalın'ı kızdıracak

    Görüş Bildir