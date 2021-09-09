9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili kutlama mesajları 2021

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili kutlama mesajları 2021

İzmir'in kurtuluşu olarak geçen 9 Eylül 1922 yılı, Türk tarihi için oldukça önemli. 9 Eylül'ün 99. yılı nedeniyle ise vatandaşlar tarafından kutlama mesajları araştırılmaya başlandı.

9 Eylül 1922 yılında Türk ordusu, Yunanlılar tarafından işgal edilen İzmir'i kurtarıp, topraklarını ilelebet korumayı başardı.

Yunanlıların topraklarımızdan kovulduğu yıl olarak tarihe geçen 9 Eylül 1922 yılının 99. yılı kutlanıyor.

İzmir'in kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanırken, vatandaşlar ise kutlama mesajlarını araştırmaya başladı.

İşte 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili kutlama mesajları..

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU İLE İLGİLİ KUTLAMA MESAJLARI

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.

Güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

Canımdan aziz İzmir'im, Anadol'um; Kocyiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri. Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül esaretin önüne Cumhuriyet’in “C” sinin konduğu “cesaret” günüdür. Kutlu olsun…

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

Akdeniz Karadeniz; Ah Ege’de yüzseniz! Sakın deneme Yunan! Biz çılgın Türkleriz… İzmir'in kurtuluşunun 99. Yılı kutlu olsun!