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9 Haziran Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- 09.06.2022 - 13:02
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 9 Mayıs Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...
9 Haziran dolar ve euro ne kadar?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,21 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 2,3 üzerinde 17,1485'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün de yükselişine devam ederek saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 17,2070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 18,4270'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 21,5250'den satılıyor.
Dolar endeksi, 102,5 seviyelerinde yatay hareketine devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararı öncesi avro/dolar paritesi 1,0710 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.