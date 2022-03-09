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9 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

9 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 9 Mart Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?