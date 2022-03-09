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    9 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 9 Mart Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 11:27
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    9 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 9 Mart Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

    9 MART 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Haftaya 14,20 liradan başlayan dolar, dün yükselişini sürdürerek 14,50 liranın üzerini gördü. Döviz kurları, dünkü piyasa kapanışındaki seviyelerine yakın seyrediyor. Dolar/TL, 14,63 civarında işlem görürken; euro/TL ise 15,99-16,01 aralığında değerleniyor.

    9 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1


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