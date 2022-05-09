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- 9 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
9 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- 09.05.2022 - 10:36
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Peki,
Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 9 Mayıs Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...
9 Mayıs dolar ve euro ne kadar?
İHA'nın haberine göre; serbest piyasada döviz fiyatları Dolar 14,9720 liradan, euro ise 15,7350 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 14,97 liradan alınan dolar 14,9720 liradan, 15,7330 liradan alınan euro ise 15,7350 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,95 liradan, euro ise 15,82 liradan satılmıştı.