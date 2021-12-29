Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada "Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı.

TURKOVAC, YARINDAN İTİBAREN KULLANIMA GİRİYOR

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, yerli aşı Turkovac'ın yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

"ARTIŞIN TEMEL SEBEBİ KAPALI ORTAMLARDA GEÇİRİLEN SÜRE VE OMİCRON"

Açıklamasında salgının seyrine ve Omicron varyantına da değinen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temek sebebi kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır.

Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir."