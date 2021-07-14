Süper Lig 2021-22: Trabzonspor'un derbi maçları ne zaman?

Süper Lig 2021-22: Trabzonspor'un derbi maçları ne zaman?

Süper Lig'de 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig fikstürünün belli olmasının ardından, Trabzonspor taraftarı derbi maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Süper Lig heyecanının başlamasına çok az bir süre kala, kura çekimi dün Riva'da yapıldı.

Kura çekiminin yapılmasıyla birlikte derbi maçlarının tarihleri netleşti.

Derbi maçlarında seyirciler statlardaki yerini alırken, geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un oynayacağı derbi maçları belli oldu.

Taraftarlar, "Trabzonspor'un derbi maçları ne zaman?" sorusunu cevap arıyor.

TRABZONSPOR'UN DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

4. hafta: Trabzonspor- Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor- Fenerbahçe

12. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

23. hafta: Galatasaray- Trabzonspor

28. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

31. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Ümraniyespor hazırlık maçı, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.