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Dolar kaç TL?

Dolar kaç TL?

Yatırımcılar tarafından 4 Ocak 2023 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?