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    İstanbul'da sis etkili oldu

    Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu.
    • 19.08.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 08:08
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    İstanbul'da sis etkili oldu

    İstanbul, güne sisle uyandı.

    Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa’da etkili oldu.

    Pierlotti Tepesi’nde görülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

    Haliç Köprüsü adeta yok oldu

    Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu.

    Trafik olumsuz etkilendi

    İHA'nın haberine göre; Haliç Köprüsü’nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.

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