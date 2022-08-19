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İstanbul'da sis etkili oldu
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu.
- 19.08.2022 - 07:58
- Güncelleme : 19.08.2022 - 08:08
İstanbul, güne sisle uyandı.
Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa’da etkili oldu.
Pierlotti Tepesi’nde görülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Haliç Köprüsü adeta yok oldu
Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu.
Trafik olumsuz etkilendi
İHA'nın haberine göre; Haliç Köprüsü’nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.