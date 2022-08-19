İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da sis etkili oldu

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu.

İstanbul, güne sisle uyandı.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa’da etkili oldu.

Pierlotti Tepesi’nde görülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Haliç Köprüsü adeta yok oldu



Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu.

Trafik olumsuz etkilendi



İHA'nın haberine göre; Haliç Köprüsü’nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.



