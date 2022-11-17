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    Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları

    Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda yaralanan 81 kişiden 68'i taburcu edildi. 11 kişi servise çıkarılırken, 2 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
    • 17.11.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 18:51
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    Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'deki terör saldırısında yaralanan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin son verileri paylaştı.

    Saldırıda yaralanan 81 kişiden 68'i taburcu edildi.

    2 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

    Vali Yerlikaya, 11 kişinin servise çıkarıldığını, 2 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürdüğünü duyurdu:

    "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."

    Taksim saldırısında yaralananların sağlık durumları #1

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