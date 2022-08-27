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    Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor

    Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, ana vatanda geçirdikleri yaz tatillerinin ardından dönüş yolunda, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.
    • 27.08.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 17:28
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    Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor

    Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor...

    Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, kara yoluyla geldikleri memleketlerinde yaz tatillerini geçirdikten sonra dönüş yoluna geçti.

    Gurbetçiler, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

    Kapıkule Sınır Kapısı, gümrük sahası içinde 5 şeritli yol ve çıkış peronu gurbetçi araçlarıyla doldu.

    Haziran ayından beri 2 milyonun üzerinde gurbetçi geldi

    Burada yaşanan yoğunluğun, Bulgaristan'ın yaşanan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığı belirtildi.

    Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda ise gurbetçiler sınır yolu boyunca araçlarıyla 3 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan diğer Hamzabeyli ve Dereköy ile Yunanistan'a açılan Pazarkule sınır kapılarında da gurbetçiler zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

    Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, haziran ayından bu yana 2 milyonun üzerinde gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti.

    Yetkililer ülkeden çıkış yapan gurbetçi sayısının son günlerde artış olduğunu ve yoğunluğun eylül ayının ilk haftasına kadar zaman zaman devam edeceğini ifade etti.

    Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor VİDEO


    Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor #1

    "Allah kısmet ederse seneye yine geleceğiz"

    Dönüş yoluna geçen gurbetçiler ise buruk bir şekilde ülkeden ayrıldıklarını belirtti.

    Fransa'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıranın kendisine gelmesini bekleyen Meryem Kütük, ailesiyle birlikte tatile geldiklerini belirterek, "Türkiye'de tatilimiz çok güzel, çok hızlı geçti. Bu yıl 6 hafta kaldık. Şu an çıkış yapacağız, hüzün var. Aileyi bırakıp gitmek çok zor, özleyeceğiz. Duygusal olarak yorgunuz. Allah kısmet ederse seneye yine geleceğiz." dedi.

    DHA'nın haberine göre; diğer gurbetçiler de ülkeden ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

    Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor #2

    Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor #3

    Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor #4


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