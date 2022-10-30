Kemal Kılıçdaroğlu: Bir ittifakız, 6 lider bir aradayız

Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının açılışında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Bir ittifakız, 6 lider bir aradayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının resmi açılışını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; 800 metre uzunluğa sahip, seyahat süresi ise 2 buçuk dakika olan hattın açılışında konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadelerini kullandı:

"Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları vardır. Alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. Bu sorunlar aşılmasın, İstanbul bizimdi, bir daha belediye başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunların içinde boğulsun, sorunları çözemesin, biz gelelim. Bu sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değil."

"Merak duygusunu güçlendirmek kadar değerli bir şey yoktur"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bilgi kadar değerli bir şey yoktur. Aksini düşünmek, farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Hayatı sorgulamak kadar değerli bir şey yoktur. Merak duygusunu güçlendirmek kadar değerli bir şey yoktur.

Eğer siz bunları önemsiyor ve önem veriyorsanız o zaman sizin bir vizyonunuz var demektir. Kısır tartışmalar içinde acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım, nasıl görevini yapamaz diye arayışa girerseniz, siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim, yönetemiyorlar." diye konuştu.

"Bilgiyi nerede üreteceğiz?"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Üniversitenin bilgi üretmesi, bir ülkenin ekonomik açıdan sıçramasına yol açar. Üniversiteyi felç ederseniz, Osmanlı nasıl sanayi devrimini kaçırdıysa siz de teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz. Bir kişi ben vizyon sahibiyim diyorsa önümüzdeki yüzyıldaki gelişmeleri görmek zorundadır. Dünyanın nereye gittiğini görmek zorundadır.

Dünyada hangi gelişmelerin olduğunu bilmek zorundadır. Bilgi üretmeyen bir ülkenin 21'nci yüzyılda sınıf atlaması mümkün değildir. Bilgiyi nerede üreteceğiz? Üniversitelerde. Ne demiş düşünür. Sultanın sofrasında oturan alimin fetvasından hayır gelmez. Eğer birileri sultanın sofrasına oturarak Boğaziçi'nde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez." dedi.

"6 lider bir arada, bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz"

"Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir ittifakız. 6 lider bir aradayız. 6 lider bir arada, bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz. Zorlukları hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz." şeklinde konuştu.

DHA'nın haberine göre; açılışın ardından füniküler ile Aşiyan'a giden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, buradan tekne ile Kabataş Transfer Merkezi inşaat sahasına geçti.





