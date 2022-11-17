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    Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi

    Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ele geçirildi.
    • 17.11.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:39
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    Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, teröristlerin daha önce kullandıkları sığınak ve barınak tespit edildi.

    Mühimmat ele geçirildi

    Sığınakta yapılan aramada; 907 bixi mühimmatı, 42 AK-47 kalaşnikof mühimmatı 144 Rus tipi AK-74 Tf. mühimmatı, 41 HK-33 E Tf. mühimmatı olmak üzere toplam 1,134 adet mühimmat ve bir miktar malzeme ele geçirildi.

    Sığınak kullanılamaz hale getirildi

    DHA'nın haberine göre sığınak, malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlara ise devam ediliyor.

    Van da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi #1


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