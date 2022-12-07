Petrol
78.23
-1.41%
Euro
19.5962
0.43%
Dolar
18.6349
0.00%
Altın
1.068
0.65%
Borsa
4827
-3.46%
Bitcoin
318.390
-0.80%
BTXN Coin
5.15
-1.52%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede; ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanında iş birliği ve bölgesel konuları ele aldı.
    • 07.12.2022 - 20:31
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 20:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede; ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii alanında iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular değerlendirildi.

    F-16 satışıyla ilgili Türkiye'nin beklentileri iletildi

    Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

    "G20 marjında Bali'de liderler düzeyinde gerçekleşen görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirilirken, küresel ve bölgesel konularda diyalog ve istişarelerin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı. İki NATO müttefiki olarak Türkiye ile ABD'nin stratejik öncelikler ve ortak çıkarlara odaklanması gerektiği ifade edildi.

    Savunma sanayii alanında devam eden iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye’nin beklentileri iletildi. Ukrayna savaşının uzamasının ve yayılmasının küresel çapta krizleri derinleştirdiği, savaşın sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin esir takası ve tahıl anlaşması dahil ateşkesin yolunu açabilecek diplomatik girişimlerini kararlıkla sürdürdüğü aktarıldı.

    Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı bildirildi

    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin hedef alındığının altı çizildi. Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin BM Sözleşmesi'nin 51'inci Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin her türlü terör tehlikesi ve tehdidinin bertaraf edilmesi hususunda kararlı olduğu vurgulandı. Finlandiya ve İsveç'in kaydettiği ilerlemelerden duyulan memnuniyet dile getirilirken, Üçlü Mutabakat'taki taahhütlerin tamamının yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi"

    İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü #1

     


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Devletin zirvesinde EYT görüşmesi
    Gündem

    Devletin zirvesinde EYT görüşmesi

    Haris Seferovic: Planlarım arasında Benfica’ya dönmek yok
    Futbol

    Haris Seferovic: Planlarım arasında Benfica’ya dönmek yok

    Görüş Bildir